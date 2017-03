Amal Clooney: Ikke la IS slippe unna med folkemord

I et innlegg for FN torsdag sa Clooney, som representerer ofre for voldtekter og kidnappinger i IS' regi, at det er sjokkerende hvor passive verdens nasjoner er. Hun ba alle land, og særlig Irak, om å sørge for at IS ikke slipper unna med folkemord.

I en appell direkte til statsminister Haider al-Abadi ba Clooney ham sende et brev til FNs sikkerhetsråd så de kan stemme over å igangsette en gransking av gruppas kriminelle handlinger i Irak

– Ofrene vil ha rettferdighet. Men rettferdighet vil aldri komme innen rekkevidde om vi tillater at bevisene forsvinner, sier Clooney.

