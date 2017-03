20.000 har flyktet fra kamper nord i Myanmar

– De fleste flyktningene befinner seg nå i Nansan, forteller et øyenvitne i området. Nansan ligger i Kinas Yunnan-provins, rett over grensa til Myanmar.

Innbyggere i området har kommet flyktningene til unnsetning med mat og andre livsnødvendigheter, og kinesiske myndigheter har også sendt nødhjelp til området.

En talsmann for kinesisk UD oppfordret tidligere i uka Myanmar til å inngå en våpenhvile med opprørerne for å hindre ytterligere lidelser for sivilbefolkningen i området.

– Det stemmer at over 20.000 har flyktet fra konflikten i Myanmar, sa talsmannen Geng Shuang.

Det er også skutt med håndvåpen og granatkastere over grensa og inn i Kina. Én person er såret i et slikt angrep, og det har også resultert i materielle ødeleggelser, sa Geng.

Flere av dem som nå har flyktet, har også tidligere måttet forlate sine hjem som følge av kamphandlinger. Da situasjonen roet seg forrige gang, tok de sjansen på å vende hjem.

(©NTB)