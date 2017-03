Washington og New York vil stanse Trumps nye innreiseforbud

Washington var den første delstaten i USA til å gå rettens vei for å få stanset det opprinnelige innreiseforbudet til Trump. Det endte med at en føderal dommer i Seattle kom med en kjennelse som medførte at innreiseforbudet ble stanset over hele landet.

Torsdag erklærte statsadvokat i Washington, Bob Ferguson, at han vil be den samme dommeren om å utvide det rettslige påbudet til også å gjelde det reviderte innreiseforbudet.

Også delstaten New York vil ta det nye innreiseforbudet til domstolen for å få det stanset.

Onsdag erklærte jurister i delstaten Hawaii at de prøve det reviderte innreiseforbudet for retten.

Denne gangen skal innreiseforbudet ikke gjelde de som allerede har visum og andre oppholdstillatelser. Men fra og med 16. mars skal det etter planen ikke bli innvilget nye visum til personer fra Syria, Iran, Libya, Somalia, Jemen og Sudan.

Innreiseforbudet er ment å vare i 120 dager. Også USAs flyktningprogram skal stanses i denne perioden, i henhold til ordren fra president Donald Trump.

Irak er denne gangen unntatt. USAs har for tiden et tett samarbeid med Irak i forbindelse med offensiven mot IS i Mosul.

