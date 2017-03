Europol gransker 5.000 organiserte bander

Narkohandelen i Europa er svært lukrativ og gir bandene årlige inntekter 24 milliarder euro, drøyt 214 milliarder kroner, går det fram av en Europol-rapport om kriminalitet i Europa.

De kriminelle bandene tjener også store penger på smugling av flyktninger og migranter, våpenhandel, menneskehandel, datasvindel, forfalskning av penger og banksvindel, går det fram av rapporten.

I en tilsvarende rapport i 2013 anslo Europol at det var 3.600 kriminelle bander i virksomhet i Europa, men har nå oppjustert dette anslaget kraftig.

Europol-sjef Rob Wainwright viser til at flere bander er oppdaget ved hjelp av bedre etterretning, samtidig med at det har dukket opp flere mindre grupper som utelukkende bedriver sin kriminelle virksomhet via internett.

