Samsung-topp i retten for korrupsjon torsdag

Lee, milliardær og fungerende konsernsjef i Samsung, skal ha tilbudt bestikkelsene for å styrke sin kontroll over Samsung-gruppen. Samsung ble grunnlagt av Lees bestefar og er Sør-Koras største og mest suksessrike selskap. Ytterligere fire Samsung-topper er tiltalt i skandalesaken.

Påtalemyndigheten hevder å kunne dokumentere at Lee og hans rådgivere brukte midler fra selskapet til å kjøpe dyre hester til datteren til Choi Soon-sil. Lee skal også ha gitt bestikkelser tilsvarende over 330 millioner kroner til president Parks venninne ved å overføre midler til flere fond Choi disponerte. Tidligere denne uka slo påtalemyndigheten fast at Park og Choi var sammen om å få pengene ut av Samsung-toppen. Til gjengjeld skulle presidenten legge til rette for at Lee kunne arve konsernsjefstillingen etter sin far, som har vært svært syk siden 2014.

Ingen nekter for at penger har vært overført, men Samsung hevder at de aldri har bedt om gjenytelser og nekter for å ha gjort noe galt, og president Park nekter for at det hadde noe med henne å gjøre.

Park kan så tidlig som denne uka få vite om hun skal stilles for riksrett. Hun har vært suspendert siden desember på grunn av korrupsjonsanklagene.

(©NTB)