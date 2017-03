Pasienter, pårørende og ansatte skutt i IS-terror mot sykehus i Kabul 

Alle ofrene oppgis å være pasienter, sykehusansatte og besøkende. Fire angripere er også drept.

Jihadistgruppa IS sier den sto bak angrepet, mens den afghanske opprørsgruppa Taliban har sagt at den ikke er innblandet.

Angriperne var ifølge øyenvitner utkledd som leger da de tok seg inn i sykehuset onsdag morgen. Først seks timer senere erklærte afghanske myndigheter at angrepet var over.

– Operasjonen er over. Alle angriperne er drept. Vi undersøker fortsatt ødeleggelsene, sier en talsmann for innenriksdepartementet, Sediq Sediqqi, til nyhetsbyrået AFP.

Selvmordsbombe

Angrepet startet onsdag morgen ved at en selvmordsbomber sprengte seg utenfor sykehuset. Det ble også meldt om en kraftig eksplosjon på sykehusets parkeringsplass, trolig forårsaket av en bilbombe.

Folk som var fanget i bygningen, sendte ut desperate bønner om hjelp på sosiale medier.

"Angriperne er inne i sykehuset. Be for oss", skrev en ansatt på Facebook.

En sykepleier forteller at han så en av angriperne skyte mot pasienter og vakter i tredje etasje.

– De skjøt vennen min, men jeg greide å flykte. Jeg måtte hoppe over piggtrådgjerdet for å unnslippe, sier Abdul Qadeer til AFP.

Varte i seks timer

Ifølge forsvarsdepartementet gikk tre bevæpnede menn inn i sykehuset, utstyrt med granater og automatvåpen.

Etter flere timer med kamper greide afghanske styrker til slutt å evakuere ansatte, pasienter og besøkende. Da var fortsatt to av angripere i live, men kort tid etter kom meldingen om at også de var drept, etter alt å dømme av spesialstyrker som landet på sykehustaket med et helikopter.

Ambassader stengt

Sardar Daud Khan-sykehuset har 400 senger og behandler personer som er såret i kamper over hele Afghanistan. Sykehuset ligger i samme område som en rekke ambassader, blant dem den norske og amerikanske, som ligger rett over gaten.

Finlands ambassadør i Afghanistan opplyste onsdag formiddag at ambassaden var stengt, og at dette gjaldt alle ambassader i området. En såkalt "lockdown"-situasjon innebærer at ingen får love til å forlate bygningen, samtidig som arbeidet inne i ambassaden fortsetter som normalt.

Norsk UD opplyser til NTB at den norske ambassaden har et omfattende sikkerhetsopplegg som også ble fulgt i forbindelse med onsdagens angrep.

President fordømmer

President Ashraf Ghani fordømmer det han kaller et angrep på "hele det afghanske folk og alle afghanske kvinner". Uttalelsen kom idet han holdt en tale i forbindelse med kvinnedagen.

For en uke siden ble 16 mennesker drept i to selvmordsangrep mot to bygninger som huset afghanske etterretnings- og sikkerhetsstyrker. Angrepene ble utført av Taliban.

Militærsykehuset som nå er angrepet, ble i 2011 utsatt for en bombeeksplosjon som tok livet av seks soldater.

