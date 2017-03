Eksplosjon og skuddløsning ved sykehus i Kabul

Ifølge myndighetene er det opprørere som har angrepet landets største militærsykehus.

– Sardar Daud Khan-hospitalet er angrepet. Angriperne har tatt seg inn i sykehuset. Vi har foreløpig ikke flere detaljer, sier talsperson for forsvarsdepartementet Daulat Waziri.

Et medlem av staben skriver på Facebook: "Angriperne er inne i sykehuset. Be for oss. "

Ingen opprørsgruppe har så langt tatt ansvar for angrepet.

