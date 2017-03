Det hvite hus: Husker ikke at Trump møtte russisk ambassadør

Tirsdag kom det fram i mediene, blant annet The Independent, at Trump og ambassadør Sergej Kisljak begge var på Mayflower Hotel i Washington 27. april i fjor. Trump var der for å snakke om utenrikspolitikk. Det er ikke uvanlig at lands ambassadører er på slike tilstelninger under en valgkamp, for å finne ut hva slags utenrikspolitikk ulike presidentkandidater står for.

Kartlegger kontakt

Men etter anklagene om at Russland påvirket valgkampen og hadde kontakt med Trump-leiren, er det blitt mye viktigere å kartlegge mulig kontakt mellom Trump og Kisljak. Presidenten har gjentatte ganger benektet kontakt. Nå sier hans medarbeidere i Det hvite hus at de ikke husker:

– Det var flere ambassadører til stede. Trump var i resepsjonen i omtrent fem minutter og gikk så rett til podiet. Vi kan ikke huske hvem han kan ha håndhilst på i resepsjonen, og vi hadde ikke ansvar for å invitere eller sjekke gjester, sier talsperson Sarah Sanders til AFP.

Stille fra ambassaden

Den russiske ambassaden i USA har ikke kommentert saken.

Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn ble nødt til å trekke seg da det ble avslørt at han hadde holdt tilbake informasjon om sin kontakt med den russiske ambassadøren. Justisminister Jeff Sessions fikk mye kritikk etter avsløringen om at han traff Kisljak i Washington to ganger i 2016 – til tross for at han tidligere hadde hevdet at han ikke "kommuniserte med russerne" under valgkampen.

Etterretningskomiteen i Representantenes hus skal undersøke påstanden om samarbeid mellom Russland og Donald Trumps valgkamp.

