CNN: Hawaii vil stanse Trumps nye innreiseforbud

Ifølge CNN har advokater i delstaten tirsdag levert en rettslig begjæring der det fremgår at de allerede onsdag vil forsøke å få en midlertidig forføyning mot Trumps reviderte innreiseforbud mot blant annet innbyggere fra seks overveiende muslimske land. Håpet er at en føderal dommer i Hawaii skal utstede et slikt forbud, og at det skal skje raskt.Begge sider i saken har bedt domstolen holde en høring så snart som mulig, slik at avgjørelsen tas før innreiseforbudet trer i kraft. Justisdepartementet i USA har ennå ikke kommentert saken.

Trump signerte mandag den nye presidentordren som forbyr innbyggere fra Somalia, Iran, Sudan, Jemen, Syria og Libya innreise til USA fra og med 16. mars. Det var ventet at det ville bli klaget inn for domstolene.

Innreiseforbudet gjelder denne gangen ikke for irakere, slik Trumps første innreiseforbud gjorde. Det første innreiseforbudet ble satt til side av det amerikanske rettsvesenet, som mente det var et brudd på grunnloven ettersom det i hovedsak var rettet mot muslimer og ikke var godt nok begrunnet.

(©NTB)