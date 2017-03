Republikanerne med erstatning for Obamacare

Å bli kvitt reformen om i dagligtale ofte omtales som Obamacare, var et av president Donald Trumps valgløfter, og mandag ble planen for hvordan dette skal gjennomføres presentert av de folkevalgte republikanerne i Kongressen. Flere av de viktigste aspektene ved reformen skal fjernes, som subsidier og skatteordninger og reglene som krever at folk må ha individuell helseforsikring.

– Etter år med Obamacares brutte løfter har republikanernes hus i dag tatt et viktig skritt, sier leder for energi- og handelskomiteen Greg Walden i en pressemelding.

– For å si det enkelt, vi har en bedre måte å levere løsninger på som setter pasienter, ikke byråkrater, først, og vi går videre samlet i vår innsats for å redde det amerikanske folk fra rotet Obamacare har skapt.

Den nye lovforslaget beholder to populære elementer fra den gamle loven, som formelt går under navnet The Affordable Care Act, loven om rimelig omsorg. Det blir fortsatt forbudt for forsikringsselskaper å nekte folk med kjent diagnose helseforsikring. Videre skal barn få stå på foreldrenes helseforsikring fram til de fyller 26 år.

Det nye lovforslaget må godkjennes av Representantenes hus og Senatet.

