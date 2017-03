Nord-Korea og Malaysia tar hverandres borgere som gisler 

Den diplomatiske konflikten mellom landene nådde nye høyder tirsdag, etter at det nordkoreanske utenriksdepartement nærmest tok malaysiere som gissel:

– Alle malaysiske statsborgere i Nord-Korea vil får midlertidig forbud mot å forlate landet til hendelsen som fant sted i Malaysia, er løst på skikkelig vis, erklærte de ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Noen timer etter svarte Malaysia og nekter inntil videre alle ansatte ved Nord-Koreas ambassade i Kuala Lumpur hjemreise.

"Hendelsen" Nord-Korea ønsker skal løses er drapet på Kim Jong-nam, halvbroren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, der malaysisk politi har slått fast at Kim Jong-nam ble drept med nervegiften VX. Drapsetterforskningen har utløst en isfront mellom landene, som tradisjonelt har hatt nær kontakt.

Gjemmer seg

Ifølge KCNA ble Malaysias ambassade i Pyongyang tirsdag informert om at det midlertidige utreiseforbudet er innført for å sørge for sikkerheten til Nord-Koreas diplomater og statsborgere i Malaysia. Nord-Korea sier de håper saken rundt drapet blir håndtert rask og rettferdig, slik at landene kan gjenoppta sin bilaterale kontakt.

Det er 11 malaysiere i Nord-Korea, inkludert tre ambassadeansatte, to FN-ansatte og seks familiemedlemmer.

Beskjeden om det som minner om en gisseltaking fra Nord-Koreas side, kom rett etter en uttalelse fra den nasjonale politisjefen i Malaysia om at Nord-Korea ikke samarbeider i drapsetterforskningen. To nordkoreanske statsborgere som er ettersøkt i saken, skjuler seg etter sigende på den nordkoreanske ambassaden i Kuala Lumpur.

– Hvor mye lenger har de tenkt å gjemme seg på ambassaden? Det er et spørsmål om tid før de kommer ut, sa Khalid Abu Bakar tirsdag ifølge Reuters.

Malaysia har i alt ettersøkt sju nordkoreanere, hvorav fire trolig har reist fra landet samme dag som drapet fant sted.

Utvisninger

Etter drapet på Kim Jong-nam ble to kvinner pågrepet, anklaget for å ha drept ham med nervegass. De har selv forklart at de trodde de var med på en spøk. Ifølge Sør-Korea sto Nord-Korea bak attentatet, en påstand som provoserte nordkoreanerne enormt. Selv om Malaysia ikke har anklaget Nord-Korea, har de fått sterk kritikk for etterforskningen, blant annet av Nord-Koreas ambassadør Kang Chol. Lørdag ble han erklært uønsket i Malaysia etter at han ikke beklaget kritikken.

Da han reiste fra landet sa han til pressen at obduksjonen av Kim ble gjort uten samtykke fra Nord-Korea, og at den skjedde uten nærvær av nordkoreanske representanter.

Nord-Korea har for øvrig også formelt utvist Malaysias ambassadør til landet, men han var allerede hjemkalt som følge av bråket.

