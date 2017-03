Forskning: Menn tåler ikke mer alkohol enn kvinner

Dagens anbefalte maksgrense for alkoholinntak per uke ligger på ni alkoholenheter for kvinner og 14 enheter for menn i Sverige, akkurat som i Norge. Men anbefalingene fra 2005 er ikke basert på forskning som beviser at menn tåler alkohol bedre enn kvinner og derfor kan drikke mer, skriver Svenska Dagbladet.

Overlege Sven Andréasson ved Beroendecentrum Stockholm var en av dem som vurderte grensene i 2005. Han foreslår nå at menn burde ha samme grense som kvinner, eller sågar enda lavere:

– Egentlig burde kanskje kvinner ha en litt høyere grense enn menn ettersom de synes å takle alkoholen bedre, sier Andréasson.

Han sier dagens grenser verken bygger på ekspertanbefalinger eller systematisk gjennomgang av kunnskap.

– Vi gjorde en gjennomgang av de retningslinjene som fantes da, og de landet på verdier i den størrelsesorden som vi anga.

Både Australia og Storbritannia har allerede utjevnet alkoholgrensene, slik at anbefalt maksinntak er likt for kvinner og menn.

