Dommer i USA kan oppheves om jurymedlem er rasistisk

Mandagens avgjørelse i høyesterett ble tatt med fem stemmer mot tre. Den bryter med det som har vært et hellig prinsipp i USA: at jurymedlemmer skal kunne drøfte skyldspørsmålet uten at meningene deres blir kjent. Flertallet i høyesterett mener nå at hensynet til en rettferdig dom for tiltalte veier tyngre enn hensynet til juryens vern mot innsyn.

Bakgrunnen for behandlingen i høyesterett var blant annet en straffesak fra 2007 der en latinamerikansk mann var tiltalt for seksuelle overgrep. Juryens tolv medlemmer hadde i henhold til loven sverget å kun basere sin dom på fakta i saken, men to av jurymedlemmene reagerte da en tidligere politimann i juryen uttalte at "jeg tror han gjorde det fordi han er mexicansk og alle mexicanske menn tar det de vil ha". De to meldte fra til forsvareren og utløste dermed en juridisk diskusjon som nå har gått helt til topps i rettsvesenet.

