WHO: 1,7 millioner barn dør årlig av forurenset miljø

Ifølge to nye rapporter fra Verdens helseorganisasjon (WHO) har forurensende faktorer skylden for 1,7 millioner dødsfall blant småbarn hvert år.

– Et forurenset miljø er et dødelig ett, særlig for de små barna, sier WHO-direktør Margaret Chan.

Barns organer og immunforsvar er fremdeles ikke ferdig utviklet, i tillegg til at luftveiene er trangere og kroppene små. Samlet gjør det de minste barna ekstra sårbare for skittent vann og forurenset luft, som igjen leder til noen av de vanligste sykdommene med dødelig utgang for barn.

I rapporten "Inheriting a Sustainable World: Atlas on Children’s Health and the Environment" påpekes det at noen av de vanligste dødsårsakene er diaré, lungebetennelse og malaria, og alle kan forebygges med tilgang til rent vann. I rapporten "Don't pollute my future! The impact of the environment on children's health" kartlegges omfanget av forurensingens effekt på barns helse. Der anslås det blant annet at 570.000 barn under fem år hvert år dør av luftforurensing og passiv røyking, mens 361.000 dør av diaré på grunn av skittent drikkevann og dårlig hygiene.

Ytterligere 270.000 babyer dør i den første levemåneden på grunn av forurensing, både i luft og tilskitnet miljø.

