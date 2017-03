Fransk høyreparti i krisemøte om Fillon

Fillon nekter å trekke seg selv om han er siktet av fransk økokrim. Anklagene går ut på at han har misbrukt offentlige midler i forbindelse med at han ansatte sin kone som assistent på statens regning uten at det er klart hva slags arbeid hun utførte. Også to av barna hans jobbet i en kortere periode for ham.

Fillon selv avviser at han har gjort noe ulovlig ettersom det ikke er forbudt for politikere å ansette familiemedlemmer som medarbeidere.

Det har tidligere vært antydet at Alain Juppé, som tapte for Fillon i høstens nominasjonsvalg, kan overta som partiets presidentkandidat.

Juppé skal etter planen komme med en uttalelse mandag formiddag. Han har tidligere sagt at det er uaktuelt å bli presidentkandidat såfremt ikke Fillon trekker seg frivillig.

