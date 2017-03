Ekspert: – Viktig at Trump begrunner anklagene

Gjør han ikke det, risikerer han negative reaksjoner blant mange uavhengige amerikanske velgere, mener Tønnessen, som er førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda.

Han ble litt overrasket Trumps Twitter-anklager tidlig lørdag morgen. Trumps tale i Kongressen noen dager tidligere ble beskrevet som forsonende.

– Men vi har sett det flere ganger, at han kjører en teknikk hvor han prøver å skape distanse til eliten.

I Twitter-meldingene beskyldte Trump Obama for å ha iverksatt avlytting av telefoner i Trump Tower i New York før valget i fjor. Han kalte Obama et dårlig menneske, men la ikke fram bevis for anklagene.

Trump og hans regjering har den siste tiden fått mye kritikk for kontakt som Trumps medarbeidere hadde med russiske tjenestemenn i løpet av fjoråret. Tønnessen tror avlyttings-beskyldningene kan ha vært et forsøk på å dreie oppmerksomheten over på noe annet.

En talsmann for Obama har avvist Trumps påstander.

