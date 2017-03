Eks-svoger skal ha tilstått drap på fransk familie

Familien har vært savnet i to uker. Saken har vakt stor oppmerksomhet i Frankrike etter at Pascal Troadec og hans kone Brigitte, begge 49 år, forsvant den 16. februar. Borte var også parets to barn, 18-årige Charlotte og 21-årige Sebastian.

Den siktede mannen, som tidligere var gift med søsteren til familiefaren, har oppgitt at drapene var motivert av en konflikt om hvem som skulle arve noen gullbarrer, meldte franske medier mandag.

Han og ekskona ble begge pågrepet i byen Brest søndag. Der skal politiet også ha funnet gjenstander som tilhøre den savnede familien.

Ifølge avisa Le Parisien er mannen, som omtales som Hubert C., mistenkt for å ha slått familien i hjel med en stump gjenstand i familiens bolig i en forstad til Nantes. Det meldes også at mannens DNA er funnet i boligen, men opplysningene er så langt ikke bekreftet av politiet.

Da politiet undersøkte parets bolig, fant de blodspor fra tre av de savnede, men ikke fra Charlotte. Det ble også funnet tegn til at noen hadde forsøkt å vaske bort blodsporene.

