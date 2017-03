19 jentefostre funnet ved privat sykehus i India

Fostrene ble funnet ved et privat sykehus i Sangli nær vestkysten i delstaten Maharashtra søndag kveld, opplyste distriktspolitisjef Krishna Kant Upadhyay mandag.

– Vi fant fostrene mens vi gransket dødsfallet av en kvinne som døde under et ulovlig abortinngrep ved sykehuset, sa Upadhyay.

Sykehuset er også anklaget for å tilby tester for å fastslå kjønn på fostre, la han til.

– Legen som er sjef ved sykehuset, og som er den hovedmistenkte i saken, er forsvunnet. Vi har allerede pågrepet offerets ektemann, sa Upadhyay videre.

I henhold til indisk lovverk er det ulovlig å tilby tester for å fastslå kjønn på fostre. Likevel er det et utstrakt problem at jentefostre blir ulovlig abortert, noe som også gjenspeiler seg i statistikken: I 2014 ble det født 887 jenter per 1.000 gutter i India, noe som er langt under verdensgjennomsnittet på 934 jenter per 1.000 gutter.

Jenter blir tradisjonelt sett på som en økonomisk byrde i India. De krever mye medgift, mens gutter blir ansett som dem som bringer inntekt i familien og som tar seg av gamle foreldre.

– Denne hendelsen er avskyelig og forkastelig. Kampen for å redde døtre trenger støtte også fra foreldre. Foreldre bør motiveres til å støtte sine barn, uavhengig av barnas kjønn, heter det i en uttalelse fra delstatens kvinne- og barneminister Pankaja Munde.

