Rubio: – Det hvite hus må svare

Rubio sitter i senatets etterretningskomité, og i et intervju med NBC ber den republikanske senatoren presidenten svare på hva som ligger bak påstandene om at tidligere president Barack Obama hadde avlyttet ham under valgkampen.

Trump har så langt ikke lagt fram noen beviser som underbygger påstanden. Søndag krevde Det hvite hus at Kongressen etterforsker om Barack Obama satte i gang ulovlig etterforskning under presidentvalgkampen. Obama avviser påstandene, og sier han aldri har gitt ordre om å avlytte noen.

Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, sier det er "helt latterlig" av Trump å påstå at Obama ville ha beordret avlytting av en amerikansk borger.

Pelosi sier videre at "vi gjør ikke sånt".

I et intervju med CNN sier Pelosi at Trump følger oppskriften for hvordan finne på historier, deretter få mediene til å skrive om det, for så å si at alle skriver om det.

Hun omtaler det som et "autoritært verktøy" å alltid få folk til å "snakke om det du vil at de skal snakke om".

(©NTB)