Minister: Canada trenger asylsamarbeid med USA

Mens president Donald Trump skjerper håndhevelsen av utlendingsloven i USA, øker antallet på folk som krysser grensen til naboen i nord.

– Vi er avhengige av et tett og godt samarbeid med USA for fullt ut å forstå hvor strømmen startet og alle faktorene som bidrar til migrasjonen, sier Ralph Goodale, som er Canadas minister for offentlig sikkerhet. Den siste migrasjonsbølgen har sine viktigste utgangspunkter i Øst-Afrika og krigsrammede land som Syria.

– Vi må sørge for at alle har de samme opplysningene om denne migrasjonen, som åpenbart påvirker Canada etter hvert som folk kommer over grensen. Amerikanerne har gitt signaler om at de også ønsker å få alle fakta på bordet, og vi vil jobbe sammen med dem, sier Goodale. Han gikk ikke nærmere inn på hvordan et slikt samarbeid vil arte seg eller når det skal begynne.

Det føderale politiet og innvandringsmyndighetene sier noen av flyktningene ser ut til å ha planlagt helt fra starten at de skal ta seg til Canada etter å ha kommet til USA på vanlig visum. Andre bestemmer seg for å prøve Canada etter å ha fått avslag på asylsøknaden i USA.

Mellom 1. januar og 21. februar søkte 4.000 mennesker om asyl i Canada, mot 2.500 i samme periode året før.

(©NTB)