Kinas statsminister advarer om store utfordringer

– Det siste året har Kinas utvikling stått overfor alvorlige utfordringer forårsaket av en lang rekke problemer og sammenknyttede risikomomenter og farer både hjemme og i utlandet, sa Li.

Landet tar sikte på en økonomisk vekst på 6,5 prosent i år – eller høyere, om det er mulig. Målsettingen er mindre ambisiøs enn ventet og tyder på at myndighetene venter fortsatt lavere vekst.

Statsministeren lovet også å jobbe enda hardere for å redusere forurensingen i Kina.

– Vi skal gjøre himmelen blå igjen, sa Li under åpningen av Folkekongressens årlige møte søndag.

Høy gjeld

Nesten 3.000 delegater deltar på møtet, som varer i ti dager. Folkekongressen er Kinas nasjonalforsamling og formelt landets øverste politiske organ. I praksis pleier forsamlingen å bekrefte beslutninger som allerede er tatt av Kommunistpartiet.

Blant de økonomiske utfordringene Kina står overfor, er et opphetet boligmarked og mye gjeld. Samtidig er landet inne i en stor omstilling hvor myndighetene prøver å gjøre økonomien mindre avhengig av eksport.

– Vi vil sørge for orden i finanssektoren og bygge en brannmur mot finansiell risiko, sa Li.

Talen under åpningen av Folkekongressens sesjon kan sammenlignes med presidentens tale om rikets tilstand i USA. Viktige målsettinger både for økonomien og andre politiske områder presenteres her.

– Mindre globalisering

USAs nye president Donald Trump har mange ganger kritisert Kina og truet med innføring av høye tollsatser på kinesiske varer.

Imidlertid har Trump sluttet med å snakke om mulige endringer i USAs Taiwan-politikk, trolig til stor lettelse for regjeringen i Beijing.

I sin tale sa Li at det er vanskelig å vite hvilke politiske veivalg verdens økonomiske stormakter vil ta. Faktorer som kan forårsake "ustabilitet og usikkerhet", er blitt tydeligere.

– Trenden i retning av mindre globalisering og mer proteksjonisme er blitt sterkere, sa statsministeren.

Grønn satsing

I fjor var den økonomiske veksten i Kina på 6,7 prosent, ifølge myndighetenes tall. Dette var den laveste veksttakten på flere tiår.

Samtidig som myndighetene prøver å holde veksten oppe, står klima- og miljøtiltak høyt på agendaen.

Under åpningen av Folkekongressen var det blå himmel over Beijing. Men svært ofte er den kinesiske hovedstaden dekket av et tykt lag med helseskadelig luftforurensning. Klarværet søndag skyldtes både en kraftig nordavind og myndighetenes beslutning om å midlertidig stenge flere fabrikker for å bedre forholdene for de mange tilreisende delegatene.

Li lover både å fortsette Kinas kraftige satsing på fornybar energi og å oppgradere landets kullkraftverk så de blir mer effektive. Produksjonskapasiteten i stålindustrien skal kuttes med 150 millioner tonn – både for å fjerne overkapasitet og redusere forurensning.

Viktig partimøte

Kinas kommunistparti skal holde et svært viktig møte senere i år, og beslutningene her blir høyst sannsynlig viktigere enn dem som fattes under Folkekongressen.

Under partimøtet ventes det store utskiftninger i den stående komiteen til partiets politbyrå, som reelt sett er Kinas mektigste politiske organ. I tillegg kan president Xi Jinping gi signaler om hvorvidt han akter å beholde makten lenger enn ti år. Tidligere har ikke kinesiske statsledere pleid å bli sittende lenger enn dette.

Regjeringen regner med at forsvarsbudsjettet vil vokse med 7 prosent i år. Dette er lavere enn de to siste årene, trolig som et resultat at hele økonomien vokser langsommere.

Kinas forsvarsbudsjett er verdens nest største og tilsvarer en sum på 1.230 milliarder kroner. Likevel ligger landet langt bak USA, hvor Donald Trump ønsker å bruke 5.560 milliarder kroner på forsvar neste år.

