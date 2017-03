Fillons kone ber ham holde ut

Kona står selv i sentrum for skandalen som har rammet ektemannens kandidatur til det franske presidentvalget. Fillon anklages for å ha brukt statlige midler til å lønne kona for arbeid som i realiteten aldri ble utført. Penelope Fillon avviser beskyldningene i et intervju med søndagsavisen Le Journal du Dimanche, melder Reuters.

– Han trengte en person til å utføre noen oppgaver. Om jeg ikke hadde gjort det, ville han betalt noen andre for å gjøre det, så vi bestemte at det ble meg, forklarer hun i intervjuet. Dette er første gang hun uttaler seg om beskyldningene som er rettet mot ektemannen.

Til avisen sier hun også at hun hver dag oppfordrer mannen til å "fortsette valgkampen helt til slutten".

