FN: – 66.000 på flukt nord i Syria

Tallet inkluderer 40.000 mennesker fra byene al-Bab og Taduf, og 26.000 personer fra områder lenger øst i Aleppo-provinsen. Det opplyser FNs humanitære samordningsorgan OCHA søndag.

Mange av de fordrevne har søkt tilflukt i områder ved byen Manbij, som kontrolleres av Syrias demokratiske styrker. Dette er en allianse av kurdiske og arabiske militsgrupper som støttes av USA.

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights meldte lørdag at 30.000 mennesker var drevet på flukt fra kamper mellom Syrias regjeringsstyrker og ekstremistgruppa IS i Nord-Syria i løpet av den siste uka.

Regjeringsstyrkene startet for rundt to måneder siden en kraftig offensiv mot IS. Med støtte fra russiske fly og artilleri har regjeringen erobret rundt 90 landsbyer. Lørdag inntok de 15 nye landsbyer og "utvidet vår kontroll over de nordøstlige delene av provinsen Aleppo", sier en militærkilde til det statlige nyhetsbyrået Sana.

