Trump hevder Obama avlyttet ham

Trump skriver på Twitter lørdag at flere telefoner i Trump Tower i New York ble avlyttet rett før presidentvalget.

– Hvor langt har president Obama sunket når han avlytter telefonene mine under den hellige valgprosessen, skriver Trump i en av meldingene.

Trump sammenligner saken med Watergate-skandalen på 1970-tallet, men skriver ikke hvordan han har fått vite om den angivelige avlyttingen.

– Dette er mccarthyisme, skriver Trump, som kaller Obama "bad (or sick)".

Mccarthyisme er et begrep som ble tatt i bruk om tilhengere av den amerikanske senatoren Joseph McCarthys linje under den kalde krigen. McCarthy forfulgte kommunister og personer mistenkt for å ha kommunistiske sympatier.

