Store demonstrasjoner mot Park i Sør-Korea

Nasjonalforsamlingen vedtok i desember å stille Park for riksrett for korrupsjon, en sak som har rystet landet. Flere toppledere i Samsung, ett av de største selskapene i Sør-Korea, ble nylig tiltalt for å ha betalt bestikkelser, og millioner har krevd Parks avgang.

Park har kom nylig med en «forsinket beklagelse» i forbindelse med at forfatningsdomstolen avsluttet sin høring mandag. En avgjørelse derfra er ventet i løpet av måneden.

Den suspenderte presidenten avviser å ha gjort noe galt og legger skylden på sin nære venninne Choi Soon-sil. Choi er anklaget for å ha brukt sin nære forbindelse til Park til å presse bedrifter til å donere nærmere 600 millioner kroner til ulike stiftelser.

Saken har ført til dyp splittelse mellom tilhengere og motstandere av presidenten, og det har vært en rekke demonstrasjoner. Lørdag var titusener igjen ute på gatene i hovedstaden Seoul. Noen hadde plakater med bilde av Park i fangedrakt. de krevde at hun må gå og ropte at domstolen måtte finne henne skyldig. Noen kvartaler unna ble det holdt en mindre demonstrasjon med krav om at domstolen avviste riksrettssaken mot «den stakkars uskyldige presidenten».

Dersom minst seks dommere stemmer for å avsette Park, blir det holdt nyvalg innen 60 dager. Om saken mot henne blir avvist, kan hun komme tilbake og sitte ut perioden, som utløper i februar neste år.

