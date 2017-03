Sessions vil endre uttalelse til Senatet

Demokratene krevde fredag at Sessions skulle vitne på nytt for Senatets justiskomité, men dette ble avvist av komiteens republikanske leder Chuck Grassley. De ni demokratene i komiteen mener mange spørsmål fortsatt står ubesvart.

Talsmann Peter Carr sier Sessions også vil ta for seg spørsmålene fra demokratene og levere et skriftlig svar.

I høringen før han ble godkjent avviste Sessions å ha hatt kontakt med representanter for russiske myndigheter, men Washington Post avslørte nylig at han snakket med ambassadør Sergej Kisljak to ganger.

Sessions har erklært seg inhabil i granskingen av påståtte forbindelser mellom Russland og Donald trumps valgkampapparat. Nå mener mange at det likevel ikke er tilstrekkelig avstand mellom Sessions og undersøkelsen, ettersom en av hans underordnede skal lede granskingen.

Fra demokratisk hold har det kommet krav om at Sessions må gå, noe som bidro til at Trump sier det pågår en «heksejakt» på Sessions.

Tidligere har sikkerhetsrådgiver Michael Flynn måttet trekke seg for ikke å ha vært åpen om sine russiske kontakter.

