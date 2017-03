Obama avviser Trumps avlyttingspåstander

Trump skriver på Twitter lørdag at flere telefoner i Trump Tower i New York ble avlyttet rett før presidentvalget.

– Hvor dypt har president Obama sunket når han avlytter telefonene mine under den hellige valgprosessen, skriver Trump i en av meldingene, som ble lagt ut på nett klokka 6.35 lørdag morgen, amerikansk tid.

Trump sammenligner saken med Watergate-skandalen på 1970-tallet, men skriver ingenting om hvilke bevis som foreligger eller hva som ligger bak de oppsiktsvekkende anklagene.

– Usant

I en uttalelse lørdag ettermiddag avviser Obama anklagene via sin talsmann Kevin Lewis.

– En grunnleggende regel i Obama-regjeringen var at ingen tjenestemann i Det hvite hus noensinne blandet seg inn i uavhengig etterforskning ledet av Justisdepartementet, heter det i en uttalelse fra Lewis, som blant annet er gjengitt av ABC News.

– Som en del av den praksisen, beordret verken president Obama eller noe annet stabsmedlem i Det hvite hus overvåking av noen amerikansk borger. Å antyde noe annet, er rett og slett usant, sier han.

Tidligere Obama-rådgiver Ben Rhodes skriver i en Twitter-melding til Trump at "ingen president kan beordre avlytting".

– Disse restriksjonene er innført for å beskytte borgerne fra folk som deg, skriver han.

Anklager

Anklagene er ikke de første Trump retter mot Obama. I et intervju med Fox News i uka som gikk, sa han at han tror Obama både står bak lekkasjer fra Det hvite hus og protester mot den nye regjeringen. Heller ikke da la han fram noe som underbygger anklagene.

– Jeg tror Obama står bak det, for hans folk står definitivt bak det, sa Trump, ifølge CNN.

I årevis bidro også Trump til å nøre opp under teorier om at Barack Obama var født utenfor USA. Kun "naturlig fødte borgere" kan bli president i landet.

I september i fjor, under to måneder før presidentvalget innrømmet imidlertid Trump kort at Obama var født i USA, uten å kommentere saken ytterligere eller gi noen unnskyldning.

Press

– Det er bemerkelsesverdig å gå ut med denne typen beskyldninger hvis man ikke har noe å underbygge dem med, sier den svenske USA-eksperten Helen Lindberg, som er gjesteforsker ved The City University of New York.

Hun mener utspillet fra Trump trolig handler om at presidenten føler seg presset av den seneste tidens lekkasjer om kontakt mellom Trump-medarbeidere og Russland.

Russland-kritikk

Amerikanske medier har den siste tiden skrevet mye om kontakten Trump-støttespillere hadde med Russland i fjor. Justisminister Jeff Sessions fikk mye kritikk etter avsløringen av at han traff Russlands ambassadør i Washington to ganger i 2016 – til tross for at han tidligere hadde hevdet at han ikke "kommuniserte med russerne" under valgkampen.

Bakgrunnen for Russland-kritikken er Russlands antatte forsøk på å hjelpe Trump i valgkampen. Amerikanske etterretningsorganisasjoner har konkludert med at russerne gjennomførte dataangrep og lekket informasjon for å hjelpe Trump – men ingen har påvist noe samarbeid hvor Trumps folk var involvert.

Krever nye granskinger

Trump mener Sessions er utsatt for heksejakt. I tillegg har presidenten tatt til orde for granskinger av flere demokratiske politikere siden de også har truffet representanter for den russiske regjeringen.

Da det dukket opp et 14 år gammelt bilde av den demokratiske senatoren Chuck Schumer som spiste smultringer med Russlands president Vladimir Putin på en bensinstasjon i New York, krevde Trump umiddelbart gransking.

Han ønsker også en gransking av demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi. Hun hevdet først at hun aldri hadde møtt den russiske ambassadøren Sergej Kisljak, men et bilde fra 2010 viser at de to møtte hverandre da.

