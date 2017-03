Toppfolk forlater Fillon

Som om det ikke var ille nok med korrupsjonsanklager hengende over Fillon, mistet han fredag to viktige medarbeidere i valgkampen. Den konservative politikeren fremstår som stadig mer ensom etter hvert som folkene rundt ham hopper av, men foreløpig holder han selv stand.

Selv om presset rundt ham øker, ser Fillon selv fram mot et massemøte som er planlagt i nærheten av Eiffeltårnet søndag. I en video ber han folk møte opp «for å vise alle hva de franske militantes vilje ser ut som».

Dårlig oppmøte på søndag vil svekke Fillons troverdighet som kandidat, som først og fremst er bygget på seieren i nominasjonsvalget.

Tidligere i uken kunngjorde sentrum-høyrepartiet UDI at de vil vurdere sin støtte til fillon i presidentvalgkampen, og fredag ba de hans eget parti, republikanerne, om å erstatte ham med en annen kandidat.

Problemene har tårnet seg opp for Fillon etter at det kom fram at han har betalt statlig lønn til kona og barna for arbeide de tilsynelatende ikke har utført.

