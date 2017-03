Tom Hanks gir journalister espressomaskin

Gaven fra Hanks kommer midt i president Donald Trumps pågående konflikt med journalistene, som han ofte fornærmer og beskylder for å være partiske.

Det er langt fra første gang den populære skuespilleren spanderer en kaffemaskin på pressekorpset. Den første ga han bort da han i George W. Bushs tid som president fikk høre at journalistene som dekker presidentkontoret ikke hadde noen espressomaskin. I 2010 gjentok han gesten da han fikk høre at den første maskinen var slitt ut.

Denne gangen fulgte det med en oppmuntrende hilsen illustrert med et bilde av kjempende amerikanske soldater.

– Til pressekorpset i Det hvite hus. Fortsett deres kamp for sannhet, rettferdighet og den amerikanske måten å gjøre ting på. Særlig den biten om sannhet.

Donald Trump har gjentatte ganger angrepet pressen, som han omtaler som uærlig. Han har beskyldt store medier for å dikte opp kilder og historier og har kalt journalister «folkets fiender». Han har også sagt at han ikke kommer til å delta på korrespondentenes årsmiddag, en tradisjon som strekker seg tilbake til 1921. Sist gang en president uteble var i 1981, da Ronald Reagan lå på sykehus etter å ha blitt skutt i et attentat. Richard Nixon, som i likhet med Trump hadde lite til overs for mediene, sto over middagen i 1972.

