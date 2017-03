Syriske styrker rydder miner i Palmyra

Militære eksperter jobber nå for å rydde området for minefeller og eksplosiver lagt igjen av IS. Prosessen vil ta tid og er svært vanskelig, opplyser en kilde i den syriske hæren. Årsaken er at IS har utplassert et stort antall miner i området.

Den syriske hæren opplyst torsdag at de hadde gjenerobret Palmyra. De russiskstøttede styrkene tok seg inn i de vestlige delene av byen onsdag kveld. T

onsdag morgen hadde IS-krigerne trukket seg tilbake til boligområder øst i byen, meldte eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

