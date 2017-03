Schwarzenegger gir seg i "The celebrity apprentice"

Muskelbunten tok over stafettpinnen som programleder fra Donald Trump, da han ga seg for å bli USAs president.

TV-seerne var imidlertid ikke helt fornøyd med byttet, og seertallene har stupt. Schwarzenegger tror det kan komme av at Trump fortsatt har bånd til TV-produksjonen – i form av en produsentrolle.

– Da folk fikk greie på at Trump fortsatt tok imot penger fra programmet, boikottet halvparten av seerne det, sier filmstjernen. Han mener Trumps innblanding gir en "dårlig ettersmak" og skremmer bort både seere og sponsorer.

I en pressemelding utdyper Schwarzenegger at han har satt pris på sin tid som programleder og sier at han gjerne vil samarbeide med menneskene bak serien igjen – men da i et program "uten samme baggasje".

