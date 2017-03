Hviterusser dømt til 15 års fengsel for motorsagangrep i kjøpesenter

Tre andre personer ble såret i angrepet, som fant sted i oktober i fjor. Gjerningsmannen var på det tidspunktet 17 år gammel.

Under rettssaken forklarte han at han hadde planlagt et massedrap, og han lovet også å komme tilbake og avslutte det han har startet.

Før angrepet på kjøpesenteret hadde han tatt med seg motorsagen til et universitet han var utvist fra. Han ville hevne seg, men fikk ikke motorsagen til å virke.

Mannen har tidligere forsøkt å ta livet sitt to ganger, og han er diagnostisert med en personlighetsforstyrrelse, men retten kom likevel fram til at han var strafferettslig tilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Gutten har bodd alene siden han var 14 år. Da ble foreldrene skilt, og moren dro til utlandet.

