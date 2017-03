Haitis tidligere president Preval er død

– Det er med sorg jeg nettopp har fått høre at tidligere president René Préval er død, skriver sittende president Jovenel Moïse på Twitter om dødsfallet. Lokale medier siterer Prevals søster på opplysningen om at ekspresidenten døde av hjertestans.

Preval hadde rykte på seg som en ærlig og effektiv administrator. Han fremmet de fattiges sak og styrte Haiti fra 1996 til 2001 og igjen fra 2006 til 2011.

Mannen som skulle bli president to ganger, ble født i hovedstaden Port-au-Prince i 1943. Han studerte agronomi i Belgia og bodde i New York i fem år på 1970-tallet. Preval var statsminister for Jean-Bertrand Aristide, som ble styrtet i et kupp i 1991. Etter hvert sluttet han seg til Aristide i eksil i USA, hvor han ble fram til 1994.

To år senere ble han den andre demokratiske valgte lederen i Haiti og satt i fem år før han overlot embetet til Aristide. Ytterligere fem år senere ble Preval igjen president, to år etter at Aristide trakk seg og rømte landet mens opprørere nærmet seg hovedstaden.

Prevals popularitet fikk seg en knekk i den andre perioden, etter jordskjelvet som rammet det karibiske landet i 2010. Over 220.000 mennesker døde, og Preval fikk kritikk for manglende lederskap etter katastrofen.

