Frustrert malaysisk politi løslot nordkoreaner

Ifølge påtalemyndigheten i Kuala Lumpur finnes det ikke tilstrekkelig med bevis mot 47-åringen til å fengsle ham. Dermed blir han løslatt og deportert til Nord-Korea, ifølge politiet.

Sju andre nordkoreanere er etterlyst etter at halvbroren til Nord-Koreas leder ble forgiftet med nervegass på flyplassen i Kuala Lumpur. Fire av dem antas å ha fløyet til Nord-Korea samme dag som Kim Jong-nam ble drept.

Den malaysiske politisjefen Khalid Abu Bakar, som for tiden er på pilegrimsreise i Saudi-Arabia, beklager løslatelsen.

"Vi er frustrert som følge av mangel på bevis", skriver han på Twitter.

Han avviser at politisk eller diplomatisk press har bidratt til løslatelsen.

Ifølge en ikke navngitt politikilde er nordkoreaneren nå overført til innvandringsmyndighetene, som skal ordne reisedokumentene hans.

Gatene var sperret og vaktholdet svært strengt da nordkoreaneren fredag ble transport bort fra en politistasjon utenfor hovedstaden iført skuddsikker vest.

Løslatelsen kommer to dager etter at to unge kvinner fra henholdsvis Vietnam og Indonesia ble siktet for å ha drept Kim Jong-Nam. Kvinnene ble fanget opp av overvåkingskameraer idet de gikk bort til Kim og tilsynelatende gned ansiktet hans med en klut.

Ifølge politiet døde han 20 minutter senere.

