Evakuering opphevet i Brussel

Påtalemyndigheten sier torsdag kveld at undergrunnsstasjonen ved Porte de Hal og bygningene rundt er sikre. Området ble sperret av tidligere på dagen etter at en mann som beskrives som radikalisert, ble stoppet med to gassbeholdere i bilen.

Mannen, som ble stoppet etter å ha kjørt på rødt lys og kjørt for fort, har tidligere fått en betinget dom på fem års fengsel for terrorrelatert lovbrudd, opplyser kringkasteren RTBF og viser til anonyme kilder. Han er pågrepet og vil bli avhørt innen kort tid, ifølge påtalemyndigheten. De legger samtidig til at det er altfor tidlig å si om mannen hadde kriminelle hensikter.

– Bilen ble stoppet fordi føreren kjørte på rødt lys flere ganger. Da oppdaget politiet flere gassbeholdere i bagasjerommet, og istedenfor å ta noen risiko, tilkalte de en bombegruppe, sier en polititalskvinne.

Samtidig ble altså en stasjon og området rundt sperret av i flere timer. Da sperringen ble hevet opplyste påtalemyndigheten at det ikke var funnet eksplosiver eller noen detonator i bilen. Eksplosjoner som ble hørt i området var kontrollerte detonasjoner gjennomført av forsvarets eksperter. De sier den ene gassbeholderen var full, mens den andre var tom.

Myndighetene sier de inntil videre ikke vil gå ut med nærmere opplysninger om hvem den pågrepne mannen er.

Brussel markerer om få uker at det er ett år siden de dødelige angrepene mot flyplassen i Brussel og byens T-bane. Totalt 32 mennesker mistet livet i angrepene utført av IS-tilknyttede terrorister 22. mars i fjor.

