Bombeteknikere skal undersøke fly på Arlanda

Flyet skulle tatt av til Thailand med om lag 300 passasjerer torsdag kveld, men som følge av bombetrusselen ble det stående på flyplassen. Fredag morgen var det fortsatt ikke gjennomsøkt. Det var imidlertid flyttet til en annen plass på flyplassområdet, der det skal undersøkes av en bombegruppe i løpet av formiddagen, opplyser politiet i Stockholm.

Flyet tilhører Thai Airways og skulle til Phuket sør i Thailand.

Verken politiet eller flyplassoperatøren Swedavia ville torsdag kveld si hva slags trussel det dreide seg om. At det dreide seg om en bombetrussel, fikk passasjerene først vite etter at de hadde gått av flyet ved 23.30-tiden. Da hadde de sittet på flyet i om lag to timer, mens de hver halvtime fikk beskjed om at det var tekniske problemer, opplyser en av passasjerene, Ulrika Sten, til TT.

Passasjerene ble deretter avhørt av politiet.

Ifølge politiet kom trusselen per telefon. Den var rettet spesifikt mot flyvingen til Thailand, ikke mot flyplassen.

– Trusselen kom på telefon, men ikke til oss, det er alt jeg kan si. Trusselen kunne ikke avfeies som useriøs, sier Sven-Erik Ohlsson ved politiet i Stockholm.

To pirer på Arlandas utenriksterminal ble for sikkerhets skyld også evakuert.

(©NTB)