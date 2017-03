Sverige gjeninnfører verneplikt

Beslutningen begrunnes med at den sikkerhetspolitiske situasjonen i Sveriges nærområde er blitt forverret, og at forsvaret ikke klarer å rekruttere nok frivillige, melder SVT torsdag morgen.

Sverige har hatt verneplikt for menn siden 1901. Siden 2010 har den også omfattet kvinner, men fra samme år har plikten til å gjennomføre militær grunnopplæring i praksis vært en hvilende bestemmelse.

I juni 2009 vedtok Riksdagen at verneplikten skulle være hvilende i fredstid.

Begge kjønn

Fra 1. juli blir verneplikten igjen aktivert, i første omgang for årskullene født i 1999 og 2000. 13.000 unge svensker vil bli kalt inn til sesjon, og rundt 4.000 frivillige og vernepliktige skal tas ut til opplæring i hvert av de neste to årene. Verneplikten vil gjelde for både menn og kvinner.

– Skal vi ha fulltallige og øvede kampenheter, må det frivillige systemet komplementeres av verneplikt, sier forsvarsminister Peter Hultqvist til SVT.

– Interesse, motivasjon og vilje er et grunnelement i rekrutteringen, og jeg tror det kommer til å bli avgjørende, sier han og viser til Norge.

– Vi har jo et system i Norge som fungerer med både verneplikt og med profesjonell organisering, og det er det vi kommer til å etterligne.

– Litt naivt

Den sosialdemokratiske forsvarsministeren mener tidligere beslutningstakere har vært litt naive i vernepliktspørsmålet, men han mener føyer til at alle er ansvarlige for situasjonen.

Det borgerlige opposisjonspartiet Moderaterna har ingen innvendinger mot beslutningen.

– Jeg håper det medvirker til en ytterligere forsterket forsvarskapasitet, men det trengs å gjøres mer, og man må heller ikke se bort fra forsvarsøkonomien. Det trengs også her og nå-satsinger, sier partiets forsvarspolitiske talsperson, Hans Wallmark, til nyhetsbyrået TT.

