Sessions vil ikke delta i Russland-gransking 

Det kunngjorde Sessions under en pressekonferanse torsdag kveld norsk tid.

– Jeg mener jeg ikke burde delta i granskingen av en valgkamp som jeg var en del av, sa Sessions.

Flere republikanere hadde bedt Sessions holde seg unna granskingen. President Donald Trump uttalte på sin side tidligere torsdag kveld at han har "full tillit" til justisministeren, og at han "ikke synes" Sessions trengte å holde seg unna.

Bakgrunnen for saken er opplysningene om at Sessions møtte Russlands ambassadør i Washington to ganger i løpet av 2016. Under en høring i Senatet før han ble innsatt som justisminister, sa Sessions at han ikke "kommuniserte med russerne" under valgkampen.

Under pressekonferansen sa Sessions at han under møtet med ambassadøren blant annet snakket om terrorisme og Ukraina-konflikten. Samtalene dreide seg ikke om valgkampen, framholdt Sessions.

Han forsvarte også at han ikke opplyste om møtene under høringen i Senatet.

– Mitt svar var ærlig slik jeg forsto spørsmålet, sa justisministeren.

En talsperson for justisdepartementet har tidligere forklart at Sessions under høringen kommenterte hva han hadde gjort i forbindelse med valgkampen – ikke hvilke møter han hadde hatt i egenskap av å være senator.

