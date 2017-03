Politiet ransaker presidentkandidat Fillons hjem i Paris

Det melder AFP.

Fillon, som er presidentkandidat for det konservative partiet Republikanerne, er siktet for å ha misbrukt offentlige midler ved å ha lønnet kone og barn for arbeid de angivelig ikke har utført.

Onsdag kunngjorde han at han fortsetter valgkampen til tross for siktelsen. Han mener at han er blitt utsatt for et "politisk attentat" og er blitt urettferdig behandlet.

