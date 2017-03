Nordmann omkom i drukningsulykke i Australia

– Vi har ingen detaljer, men da politiet kom til stedet, holdt badevaktene på med gjenopplivning av mannen, men uten å lykkes, sier David Rose, pressetalsmann for politiet i New South Wales, til VG.

Utenriksdepartementet bekrefter til TV 2 at de har fått meldinger om at en norsk statsborger mistet livet i Australia. De har imidlertid ikke fått en bekreftelse fra australsk politi.

Kanalen knytter dette til en drukningssak politiet i Sydney varslet om i en pressemelding torsdag. Der står det at en mann omkom og at en kvinne er i kritisk tilstand etter å ha blitt hentet opp av vannet ved Bondi Beach i Sydney.

Der sier de at de to var i familie, og at de var turister, uten at de fastslår at de er nordmenn.

Den 69-årige mannen som omkom ble forsøkt gjenopplivet på stedet, men livet sto ikke til å redde. Den 66-årige kvinnen ble sendt i ambulanse til St. Vincent's sykehus.

(©NTB)