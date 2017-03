Al-Qaida bekrefter at leder er drept

Angrepet i Idlib ble gjennomført av amerikanske styrker. Masri antas å ha vært al-Qaidas nestleder.

I en uttalelse fra to fløyer i den islamistiske ekstremistgruppa omtales Masri som en "helt", og det heter at han ble drept i et droneangrep fra "korsfarere" i Syria.

Amerikanske myndigheter uttalte tidligere denne uka at amerikanske myndigheter undersøkte meldinger om at al-Qaida-lederen var drept i angrepet.

