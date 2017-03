Trump med flere helseløfter

– I kveld ber jeg Kongressen forkaste og erstatte Obamacare med reformer som gir flere valg, bedre tilgang, lavere kostnader og samtidig bedre helsetjenester, sa presidenten. Trump mener Barack Obama valgte feil løsning da alle amerikanere skulle få kjøpe offisielt godkjent helseforsikring.

– Måten å gjøre helseforsikring allment tilgjengelig er å få ned kostnadene, og det er det vi skal gjøre.

Han viste til mange av dem som er dekket av Obamas reform – The Affordable Care Act – har sett forsikringspremiene øke kraftig, og i mange delstater er det i praksis monopol på å tilby slik forsikring innenfor reformens rammer.

– Jeg vil derfor be demokrater og republikanere i Kongressen om å jobbe for å redde amerikanerne fra denne katastrofen, fortsatte Trump og skisserte hovedpunktene han m ener vil gi bedre helsetjenester til flere.

– Vi må sørge for at alle amerikanere som allerede har et helseproblem, dekkes. Vi må hjelpe amerikanere med å kjøpe sin egen forsikring, gjennom blant annet skattefradrag, men det må være den forsikringen de selv ønsker, ikke en regjeringen tvinger på dem. Guvernørene må få mer spillerom i bruken av offentlig helsehjelp slik at ingen faller utenfor. Vi må gjennomføre juridiske reformer som hindrer at kostnadene skyter i været og jobbe for at den kunstig høye prisen på medisiner settes ned raskt. Til slutt må amerikanere få mulighet til å kjøpe helseforsikring på tvers av delstatsgrensene og skape et landsdekkende marked med reell konkurranse, som vil drive kostnadene ned og gi bedre tjenester.

Trump var dermed mer spesifikk enn ved mange andre tidligere anledninger når han har snakket om å avskaffe Obamas helsereform.

– Alt som er ødelagt i dette landet, kan repareres. Ethvert problem kan bli løst. Og enhver familie som lider, kan finne lindring og håp, lød det optimistisk fra talerstolen.

