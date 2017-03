Geert Wilders tilbake i valgkampen

Wilders opplyser i en pressemelding onsdag at velgerne vil møte ham og han vil møte dem.

Han sier at sikkerhetsrisikoene har blitt redusert til et minimum.

Wilders og hans parti har siden torsdag forrige uke holdt seg unna alle offentlige aktiviteter etter pågripelsen av en politibetjent. Politibetjenten er siktet for å ha lekket informasjon om Wilders til en kriminell gjeng der medlemmene har marokkansk bakgrunn.

Nederland holder valg på ny nasjonalforsamling om drøyt tre uker. Partiet til Wilders, det høyrenasjonalistiske og antiislamske Frihetspartiet, ligger an til å bli landets største parti, ifølge meningsmålinger.

Wilders er tidligere dømt for rasisme mot Nederlands marokkanske minoritet etter at han under et politisk møte lovet publikum å sørge for at det blir færre marokkanere i landet. Han har også gått hardt ut mot tyrkere.

Den omstridte politikeren er blitt drapstruet en rekke ganger og har politibeskyttelse 24 timer i døgnet.

