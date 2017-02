Vitne: Kansas-skytter sa ofrene var iranere

I en nødsamtale etter skytingen, fortalte bartenderen at den siktede innrømmet det som antas å ha vært en rasistisk motivert handling, men at mannen mente ofrene var fra Iran. De to mennene var fra India. Bartenderen advarer også politiet mot å ha sirenene på når de kommer til restauranten fordi han frykter mannen vil «frike ut» og at «noe ille kommer til å skje».

–Han spurte om han kunne bli hos meg og mannen min, og han ville ikke si hva han hadde gjort. Jeg spurte og spurte, og han sa han ville fortelle dersom han fikk være hos oss, forteller bartenderen.

– Til slutt fikk jeg ham til å si det, og han fortalte at han hadde skutt to iranske personer.

51 år gamle Adam Purinton ble mandag fremstilt for fengsling via videolenke. Han er siktet for overlagt drap og overlagt drapsforsøk.

Purinton ropte «kom dere ut av landet mitt» før han begynte å skyte mot de to indiske 32-åringene onsdag kveld. En av inderne døde av skuddene, mens den andre ble skadd. Etter skytingen kjørte Purinton rundt 11 mil til restauranten der han etter hvert altså fortalte bartenderen hva som var skjedd og der han senere ble pågrepet.

Myndighetene har så langt ikke villet diskutere motivet eller si om de etterforsker saken som hatkriminalitet.

