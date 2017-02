UNICEF: Tre av fire flyktningbarn utsettes for vold på vei til Europa

4.579 mennesker døde på vei til Europa via Libya over Middelhavet i løpet av 2016, 700 av dem barn, skriver FNs barneorganisasjon UNICEF i en rapport mandag.

181.436 mennesker, nærmere 26.000 av dem barn, lyktes i å ta seg til Europa. FN har tidligere advart om at mange av barna blir utsatt for vold og seksuelle overgrep mens de er i hendene på menneskesmuglere på veien over havet.

Organisasjonen kaster imidlertid også lys over de tidligere mindre kjente forholdene i libyske interneringsleirer.

De i overkant av 50.000 kvinnene og barna som ikke har tatt seg videre fra Libya, lever i frykt for vold og seksuelle overgrep, ifølge intervjuer FN har gjort med 122 flyktninger. Denne typen grusomheter forekommer også "ofte flere ganger og på flere steder", ifølge organisasjonen. Mangel på mat, vann og medisiner er også et alvorlig problem i leirene.

Mange andre hindre møter også flyktningene på vei til eller fra leirene. Seksuell vold skjer ifølge UNICEF systematisk ved grenseoverganger og veisperringer, og Libya beskrives også som et knutepunkt for kvinner som smugles til Europa for sexhandel.

(©NTB)