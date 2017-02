Trump «tar æren» for Oscar-tabbe

I et intervju med det svært høyreorienterte nettstedet Breitbart, sier Trump at Oscar-arrangørene ikke fokuserte skikkelig på oppgavene sine fordi «de var altfor fokusert på politikk».

– Det var litt trist. Det ødela noe av det glamorøse med Oscar. Det føltes ikke som noen glamorøs kveld. Noe viktig manglet, og når det ble avsluttet på den måten, så er det trist, sier Trump i et intervju i presidentkontoret.

Da den siste og viktigste prisen – årets film – skulle deles ut, skjedde tabben som førte til at «La La Land» ble utropt som vinner. Først godt ut i takketalen til produsentene ble det klart at prisen egentlig gikk til «Moonlight». Tabben beskrives som et av de pinligste øyeblikkene i prisens nesten 90 år lange historie.

Revisor får skylda

Brian Cullinan i revisjonsfirmaet PwC hadde sammen med en kollega ansvaret for at utdelerne fikk med seg riktig konvolutt opp på scenen, og han har fått hovedskylden for at det gikk så galt på tampen.

– Han er svært opprørt over feilen. Det er også min feil, vår feil, og vi synes alle at dette er ille, sier styreformann Tim Ryan i PwC, ifølge bransjemagasinet Variety.

–Presidenten ler sist

Trump, som ofte er blitt kritisert for å snakke om seg selv i upassende sammenhenger, lar også søndagens store snakkis tilsynelatende handle om ham. Samtidig utdyper han ikke sammenhengen mellom alle vitsene på hans bekostning og flausen som trolig blir husket lenger enn noen av de verbale sparkene mot ham.

Breitbart sier Trumps Oscar-kommentarer kom i løpet av et langt intervju som tok opp temaer som blant annet helsevesen, skattekutt, innvandring. Nettstedet, som er en favoritt blant mange på ytre høyre, sier tabben i Los Angeles skjedde etter «timer med Trump-angrep fra Hollywood-eliten».

– Nå er det presidenten som ler sist, mens han kan hamre løs på Hollywood etter den gedigne tabben.

Det kommer ikke fram om presidenten selv fulgte med på prisseremonien.

