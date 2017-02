Tre Samsung-topper trekker seg etter korrupsjonsanklager

Samsung opplyser i en uttalelse at tre toppledere, deriblant viseformann Choi Gee-sung og Chang Choong-ki har trukket seg fra stillingene sine i teknologiselskapet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Choi og Chang er blant lederne som kommer til å bli tiltalt senere tirsdag.

Selskapets de facto-leder, Lee Jae-young, er ikke blant dem som har trukket seg fra stillingen sin. Samsung kunngjorde også tirsdag at de kommer til å gjennomføre en rekke tiltak som skal bedre åpenheten i selskapet.

Korrupsjon og underslag

Uttalelsen kom kort tid etter at det ble kjent at påtalemyndigheten i Sør-Korea har besluttet å ta ut tiltale mot Lee og fire andre Samsung-topper.

– De fem lederne kommer til å bli tiltalt for blant annet bestikkelser, underslag og for å ha skjult aktiva i utlandet, sier Lee Kyu-Chul, talsmann for gruppa som har hatt ansvar for å etterforske korrupsjonssaken.

Påtalemyndigheten ba mandag om å få forlenget etterforskningen av Lee Jae-young. Samsung-toppen ble pågrepet tidligere i måneden og ble siktet for bestikkelser og korrupsjon. Han kommer også til å bli tiltalt for å ha løyet under ed, opplyses det tirsdag.

Kontroll

Lee Jae-young er assisterende styreleder i Samsung og sønn av styreleder Lee Kun-hee. 48-åringen har i praksis ledet Samsung den siste tiden, etter at faren fikk hjerteinfarkt i 2014.

Det mistenkes at Lee har gitt bestikkelser tilsvarende over 330 millioner kroner til president Park Geun-hyes nære venninne Choi Son-sil. Sistnevnte har havnet i hardt vær i en sak der hun skal ha utnyttet vennskapet med presidenten til å presse store bedrifter for penger.

Påtalemyndigheten mener pengene ble betalt for å sikre støtte fra regjeringen i en sammenslåing av to Samsung-tilknyttede selskaper, noe som skulle sikre Lee kontroll over teknologigiganten, ifølge Wall Street Journal.

– Har utbetalt

Lee nekter for å ha gjort noe galt, det samme gjør Park og Choi.

Samsung har samtidig bekreftet utbetalingene, men avviser at de ble gjort for å sikre politisk gevinst.

Det er statsminister og fungerende president Hwang Kyo-ahn – som tar seg av Parks oppgaver mens saken pågår – som satte foten ned for en forlengelse av etterforskningen, skiver nyhetsbyrået AFP. Årsaken er bekymring for den politiske stabiliteten i landet.

(©NTB)