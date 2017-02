Hund tatt av hai i Sydney

Hundeeier Nigel, som ikke ønsker å stå fram med fullt navn, sier hunden hans, en amstaff, var i vannet da haien plutselig tok den.

– Vi kastet pinne i vannet. Tidevannet var langt ute, og det var et område der det brått ble litt dypere, forteller Nigel til avisen Sydney Morning Herald.

– Det skjedde veldig fort. Den bare dro henne under vannet, sier han om angrepet. Hunden Molly var bare fem meter fra vannkanten da hun forsvant.

–Haien var 3,5 meter lang, mer enn stor nok til å ta et menneske, sier Nigel.

Etter angrepet på Molly, blir både badende og kjæledyrene deres bedt om å holde seg unna vannet. Det er også satt opp skilt for å varsle om at det er sett hai i området ved Bonna Point sør i Australias største by.

I nærliggende Botany Bay er det sett hai flere ganger i februar, som er den siste sommermåneden på den sørlige halvkule. Eksperter sier haiangrep skjer hyppigere fordi ulike former for vannsport er blitt mer populære, samtidig som fisken trekker nærmere land, men det er fortsatt sjelden mennesker dør i haiangrep.

(©NTB)