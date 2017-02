Argentinske falne på Falklandsøyene identifiseres

Det internasjonale Røde Kors har startet forberedelsen til identifiseringsarbeidet etter at Storbritannia og Argentina signerte en avtale i desember. På en høyde utenfor Port Darwin ligger 230 graver med argentinske soldater som falt i krigen om øygruppen i Sør-Atlanteren i 1982. 123 av de falne er ikke identifisert, og gravene er merket «En argentinsk soldat, som bare Gud kjenner».

– Vi er svært glade for at vi kan sette i gang, og vi håper gjennomføringen er vellykket, slik at så mange familier som mulig kan få et svar, sier prosjektleder Laurent Corbaz i Røde Kors.

Første trinn er å åpne hver enkelt grav og ta DNA-prøver av de døde. Deretter skal levningene legges tilbake, mens DNA-prøvene sendes til Argentina for sammenligning med prøver tatt av slektninger der. Resultatene skal kvalitetssikres i Spania og Storbritannia.

Maria Antonieta Lobos mistet sønnen sin i Falklandskrigen. I 1992 besøkte hun kirkegården, men ble ikke fortalt på forhånd at mange av gravene var umerket og at sønnen kunne ligge i en av dem.

– Vi mødre stoppet foran gravene. Vi gikk fra grav til grav og så etter et tegn, hva som helst, sier hun om det bitre øyeblikket da hun valgte en navnløs grav hvor hun ba for sønnen Jose Antonio Reyes Lobos, som døde på krigens siste dag.

– Hvem sørger jeg over? Sønnen min? jeg så ham aldri!

Argentina invaderte øyene som de kaller Malvinas, men britene kjempet tilbake og vant den korte, men intense konflikten. 649 argentinske og 255 britiske soldater ble drept i Falklandskrigen. I 2013 stemte innbyggerne på øyene for fortsatt tilhørighet til Storbritannia med 1.513 mot 3 stemmer.

