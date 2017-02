Ulykke rammet karnevalsfeiring i Rio

Ulykken skjedde i regnet i startet av paraden og sambakonkurransen som pågår gjennom natten på stadionet Sambódromo. TV-bilder viser at vognen ser ut til å kjøre for tett på et gjerde i starten av paraden, og flere mennesker ble truffet. En kvinnelig fotograf fikk store klemskader i beinet.

Regnet la ingen demper på feststemningen i Sambódromo, og det ble brølt av begeistring fra tettpakkede tribuner da et øredøvende fyrverkeri markerte starten på den tradisjonelle konkurransen.

Mange ser på årets karneval som en anledning til å slippe seg løs og lette trykket etter to år med bratt økonomisk nedgang og en arbeidsledighet på 12 prosent. I Rio er gledesrusen etter OL over, og bakrusen har overtatt i form av økende kriminalitet og en delstat på randen av konkurs

Seks sambaskoler kjempet søndag om seieren på Sambódromo, og hver av dem har valgt et tema for sin opptreden. Mandag skal ytterligere seks skoler i ilden, før vinneren kunngjøres førstkommende onsdag – askeonsdag – som markerer starten på fasten i katolske Brasil.

Rio er landets karnevalshovedstad, og ifølge myndighetene har halvannen million turister kommet til byen. Det er det største antallet på åtte år, og de tilreisende bringer med seg sårt tiltrengte inntekter. De er ventet å legge igjen rundt 2,4 milliarder kroner i løpet av feiringen.

